Neu-Veganer Oli P. meidet Süßigkeitengang im Supermarkt

Köln (dpa/lnw) - Moderator und Sänger Oli P. (41, «Flugzeuge im Bauch») lebt neuerdings als Veganer - und das hat Auswirkungen auf seine Supermarktbesuche. «In den Süßigkeitengang im Supermarkt gehe ich dann halt einfach nicht», sagte er am Montag in Köln. Ansonsten fühle er sich aber als Veganer wohl. Seit einem Monat verzichte er auf tierische Produkte. «Es ist nur eine Umstellung, was du wo und wie einkaufst», sagte der Sänger, der mit bürgerlichem Namen eigentlich Oliver Petszokat heißt. «Ich versuche immer sehr geplant einzukaufen und gehe auch viel auf den Wochenmarkt.»

Von dpa