Laschet: Kohle- hätte vor Atomausstieg erfolgen sollen

Zudem kritisierte er eine grundlegende Skepsis in der Bevölkerung gegenüber der Energieerzeugung. «In Deutschland gibt es so eine Mentalität: Man will eigentlich gar nichts». Außer Kernkraft und Kohle würden etwa Erdgas-Importe «wegen Putin» abgelehnt, ebenso die Einfuhr von US-Gas «wegen Frackings». Auch die Windkraft sei teils in Misskredit geraten. Mit Blick auf die künftige Energieversorgung in Deutschland sagte er: «Manchmal denkt man: Wie soll das alles gehen?»

Am Wochenende hatten Tausende Kohle-Gegner Tagebaue in Sachsen und Brandenburg blockiert, um gegen die Klimapolitik der Bundesregierung zu protestieren. Die Aktivisten fordern einen sofortigen Kohleausstieg. Ziel der Bundesregierung ist ein Kohleausstieg bis 2038. Bereits bis 2022 will Deutschland aus der Kernenergie aussteigen.