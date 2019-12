Thyssenkrupp: Stahlarbeiter demonstrieren in Duisburg

Duisburg (dpa) - Mehrere Tausend Stahlarbeiter von Thyssenkrupp wollen heute (11.55 Uhr) in Duisburg für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze und für Investitionen in die Stahlproduktion demonstrieren. Anlass für die Kundgebung ist eine Aufsichtsratssitzung der Stahlsparte des Industriekonzerns. Bei dem Treffen will der Vorstand von Thyssenkrupp Steel Europe sein Konzept für die Zukunft des größten deutschen Stahlproduzenten vorstellen.