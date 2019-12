SPD-NRW-Chef Hartmann: Die neuen Vorsitzenden haben Rückhalt

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw) - Die neuen SPD-Vorsitzenden werden nach Einschätzung des nordrhein-westfälischen SPD-Landeschefs Sebastian Hartmann mit großem Rückhalt der Partei in Verhandlungen mit der Union eintreten. «Das neue Vorsitzenden-Duo wird eine starke Unterstützung auf dem Parteitag bekommen», sagte Hartmann vor einer Sitzung des erweiterten SPD-Präsidiums am Dienstag in Berlin. Die designierten SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wollten in der Sitzung mit anderen führenden Sozialdemokraten den künftigen Kurs in der Koalition beraten. In einem Leitantrag für den am Freitag beginnenden SPD-Parteitag sollte stehen, was die SPD mit der Union künftig noch erreichen will.

Von dpa