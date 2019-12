Köln (dpa/lnw) - Tausende Ford-Mitarbeiter müssen seit Wochenstart ohne sauberes Leitungswasser am Arbeitsplatz auskommen. In einigen Teilen des Werks in Köln-Niehl sei das Wasser verunreinigt, sagte eine Pressesprecherin von Ford am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der «Express» darüber berichtet.

Von dpa