Heino und Hannelore liebäugeln mit Umzug nach Düsseldorf

Zur Zeit bereitet sich der Musiker mit der schwarzen Sonnenbrille auf eine Tournee im kommenden Jahr vor. Geplant sind 20 Konzerte. Der Auftakt von « Heino Goes Klassik» soll am 6. Oktober 2020 in Dresden sein. Zwei Konzerte gibt Heino in NRW. Eins in der Tonhalle in Düsseldorf und eins in Wuppertal. Mit dabei sind Violinist Yury Revich, ein rund 30-köpfiges Orchester, ein Chor und eine Ballerina.