Düsseldorf (dpa/lnw) - Für den Mord an einer jungen Frau in einem Blumenladen in Neuss soll der 32-Jährige Angeklagte nach dem Willen der Staatsanwaltschaft lebenslang hinter Gitter. «Wir haben hier keine Verzweiflungs-, sondern eine gezielte Rachetat», sagte der Staatsanwalt am Mittwoch.

Von dpa