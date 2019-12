Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Prozess um den Mord an einer jungen Frau in einem Blumenladen in Neuss wird am Mittwoch (10.00) das Urteil erwartet. Zuvor müssen allerdings erst noch die Schlussvorträge gehalten werden. Der 32-Jährige soll seine Ex-Freundin mit mehreren Schüssen umgebracht haben. Die 27-Jährige hatte noch vergeblich versucht, in einem Blumenladen Schutz zu finden.

Der 32-Jährige, der 2008 bei «Deutschland sucht den Superstar» als Kandidat aufgetreten war, hatte die Tat im Prozess bestritten. Geschossen hätten Unbekannte, denen er Geld geschuldet habe, behauptete er. Nach den Schüssen soll sich der Angeklagte in Tatortnähe auf Bahngleise gelegt haben. Er wurde von einem Zug erfasst, verlor dabei beide Beine und ist nun auf einen Rollstuhl angewiesen.