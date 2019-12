Mehr als die Hälfte der Geldautomaten-Sprengungen scheitert

Düsseldorf (dpa) - Bei mehr als der Hälfte der 92 Sprengungen von Geldautomaten in Nordrhein-Westfalen sind die Täter in diesem Jahr einem Bericht zufolge ohne Beute abgezogen. Das berichtet die «Rheinische Post» (Mittwoch) unter Berufung auf eine Auswertung des Landeskriminalamtes (LKA). In 50 Fällen sei kein Geld erbeutet worden. Die Ermittler führen das unter anderem darauf zurück, dass die Banken ihre Geldautomaten mittlerweile deutlich besser sichern als noch vor einigen Jahren.

Von dpa