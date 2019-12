Münster/Ahlen (dpa/lnw) - Im Prozess um den gepfändeten und über Ebay verkauften Mops „Edda“ will das Landgericht Münster Zeugen anhören und einen Gutachter beauftragen. Ein Gerichtssprecher sagte am Mittwoch, in dem Streit um Schadenersatz werde Anfang März 2020 weiter verhandelt.

Von dpa