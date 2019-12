Polizei fängt Raubvogel mit Decke und Karton

Mettmann (dpa/lnw) - Ein Räuber zu Gast bei der Polizei: Die Beamten in Mettmann bei Düsseldorf haben am Mittwoch einen verletzten Greifvogel in Obhut genommen. Ein Autofahrer hatte sie am Morgen über den Vogel informiert, der verletzt auf einer Straße saß und nicht mehr weglaufen oder fliegen konnte. Mit einer Decke und einem Karton fingen die Polizisten den äußerlich unversehrten Raubvogel ein und brachten ihn zu ihrer Wache. Anschließend wurde er der Feuerwehr übergeben, die sich um die weitere Betreuung des Tieres kümmern sollte. Die Polizisten vermuteten, dass es sich um einen Bussard handelte - «amtlich verbrieft ist das aber nicht», sagte ein Sprecher.

Von dpa