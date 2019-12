Mann in Stolberger Wohnung getötet: Verdächtiger in U-Haft

Aachen (dpa/lnw) - Nach dem Tod eines 32-Jährigen in Stolberg bei Aachen sitzt ein 23 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Er soll das Opfer in einer Wohnung getötet haben, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Gegen den 23-Jährigen werde wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Weitere Angaben zu Hintergründen oder zum Ermittlungsstand machte sie vorerst nicht. Die «Aachener Zeitung» hatte zuvor berichtet.