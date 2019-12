Köln trauert um früheren Club-Präsidenten Hartmann

Köln (dpa/lnw) - Der 1. FC Köln trauert um seinen früheren Präsidenten Klaus Hartmann. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch auf seiner Internetseite mitteilte, ist Hartmann am Dienstag im Alter von 90 Jahren gestorben. Er war von 1991 bis 1997 Präsident des Clubs und insgesamt 72 Jahre lang Mitglied der Geißböcke. Bereits in den 1970er-Jahren, als der Club unter Trainer Hennes Weisweiler mit zwei Pokalsiegen und der Meisterschaft die bislang größten Erfolge feierte, war Hartmann Vizepräsident und Schatzmeister des 1. FC Köln.

Von dpa