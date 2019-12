VRR will Fahrten mit Bus und Bahn deutlich billiger machen

Essen (dpa/lnw) - Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) will mit deutlich gesenkten Fahrpreisen und einer vereinfachten Tarifstruktur mehr Autofahrer zum Umsteigen in Busse und Bahnen bewegen. Mit dem am Mittwoch vorgestellten Konzept, das Reduzierungen von bis zu 75 Prozent im Vergleich zum bisherigen Tarifniveau vorsehe, will sich der VRR als Modellregion für das «Sofortprogramm Saubere Luft» der Bundesregierung bewerben. Gleichzeitig soll das Verkehrsangebot deutlich ausgebaut werden.

Von dpa