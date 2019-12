Glücksgriff bei Auktion: Regionalmuseum erwirbt Gemälde

Von den zahlreichen Werken des Niederländers seien die meisten zerstört worden. In öffentlichen Museen zugänglich sei nur noch ein weiteres Bild - im kunsthistorischen Museum in Wien. Aertsen gelte als Erfinder rein weltlicher Marktszenen und sei deshalb zu Lebzeiten im 16. Jahrhundert populär und berühmt gewesen, sagte Lüpkes . Nach der Kleidung der abgebildeten Figuren sei die Marktszene in Bremen angesiedelt. Das Bild ist ab sofort in der Dauerausstellung des Museums zu sehen.