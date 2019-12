Verband beschließt Maßnahmen zum Schiedsrichter-Schutz

Demnach soll von 2020 an das Thema «Gewaltprävention» verpflichtend für Trainer, Schiedsrichter und Vereinsmitarbeiter eingeführt werden. Zudem sollen die Unparteiischen intensiv in Deeskalationsstrategien geschult werden und bei Gewaltanwendung eine professionelle Nachbetreuung erhalten. Bei Gewalt gegen Schiedsrichtern will sich der FVN konsequent an entsprechenden Verfahren beteiligen. «Wir lassen bei diesem Thema nicht locker und machen Betroffene zu Beteiligten», betonte Neuendorf .