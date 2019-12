60 Millionen Euro für die Stiftung Auschwitz-Birkenau

Berlin (dpa) - Deutschland wird mit bis zu 60 Millionen Euro den Erhalt der Gedenkstätte am ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau unterstützen. Den Betrag wollen Bund und Länder je zur Hälfte zum Kapitalstock der Stiftung Auschwitz-Birkenau beisteuern. Das haben die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer am Donnerstag in Berlin beschlossen. Am 27. Januar 2020 jährt sich zum 75. Mal der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers. «Das ist eine gute Botschaft, die ich morgen auch mit nach Polen nehmen kann», sagte Merkel. Sie will an diesem Freitag nach Auschwitz reisen.

Von dpa