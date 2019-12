Wesel (dpa) - Wesel bekommt nun endlich ein Eselchen auf die Fußgänger-Ampel. Die Stadt will heute die erste Ampel mit ihrem Symboltier als Lichtzeichen freischalten, nachdem sie jahrelang darum gerungen hat. Jetzt hat die Stadt am Niederrhein nach eigenen Angaben eine «straßenverkehrskonforme» Lösung gefunden, die auch die Bezirksregierung Düsseldorf abgesegnet hat. Denn die Richtlinie für Lichtsignalanlagen sieht eigentlich einen Fußgänger und keinen Vierbeiner - und schon gar keinen Esel - vor.

Die Esel-Ampel ist dementsprechend mit drei Lichtzeichen ausgestattet: Oben mit einem stehenden roten Männchen, darunter kommt ein gehendes grünes Männchen auf zwei Beinen und darunter der grüne gehende Esel mit vier Beinen. Sie leuchten je nach Situation auf.

Insgesamt acht Ampeln sollen an der Kreuzung in Betrieb gehen. Die besondere Beziehung der Stadt Wesel zum Esel geht auf den berühmten Echo-Ruf zurück: «Wie heißt der Bürgermeister von Wesel?», «Esel» schallt es zurück. Und so nutzt die Stadt seit längerem den Esel als eine Werbefigur.