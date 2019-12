Viele Wolken am Wochenende in Nordrhein-Westfalen

Essen (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen lässt sich die Sonne am Wochenende kaum blicken. Es soll stark bewölkt bis bedeckt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Freitag regnet es bei Höchsttemperaturen zwischen vier und acht Grad, im höheren Bergland bei zwei Grad. Gebietsweise herrscht Glatteisgefahr durch gefrierenden Niederschlag.