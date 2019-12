Aerosmith kommt nach Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Die legendäre US-amerikanische Rockband Aerosmith spielt zum Abschluss ihrer Europatour im kommenden Jahr in Mönchengladbach. Die Show am 27. Juli im Sparkassenpark wird das einzige Konzert in Deutschland innerhalb der Tour sein, wie der Konzert-Veranstalter am Freitag bekannt gab. Der Tourauftakt ist laut Band-Homepage in Mailand (13. Juni) geplant. Weitere Auftritte sollen unter anderem in Zürich (16. Juni), Dessel/Belgien (21. Juni) und Wien (9. Juli) stattfinden.

Von dpa