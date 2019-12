Armin Laschet erfüllt sich seine Weihnachtswünsche selbst

Düsseldorf (dpa/lnw) - Susanne Laschet teilt beim Weihnachtseinkauf das Los der meisten Ehefrauen beim alljährlichen Rätselraten: Was kann man ihm bloß schenken? «Das ist jedes Jahr das Ansinnen meiner Frau: Wünsch' Dir doch mal was!», verriet Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) den «Westfälischen Nachrichten». «Und wenn ich mir dann selbst mal im Dezember Dinge kaufe, löst das zu Hause schon mal Stirnrunzeln aus, weil es heißt: Das hätten wir dir doch schenken können», bekannte er in dem am Freitag veröffentlichten Interview.

Von dpa