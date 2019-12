Bayer gegen Schalke auf neuem Rasen und wieder mit Havertz

Leverkusen (dpa) - Nach dem überraschenden Sieg beim FC Bayern München will Trainer Peter Bosz auch endlich wieder vor eigenem Publikum einen Punkte-Dreier mit Bayer Leverkusen erreichen. «Ich hoffe nicht, dass München ein Ausnahmespiel war. Wenn man oben mitspielen will, muss man Heimspiele gewinnen», sagte der Bayer-Coach am Freitag vor der Partie gegen den Tabellendritten FC Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr/Sky). In der Liga hatten die Leverkusener zuletzt vier Heimspiele nicht gewonnen. Der bislang letzte Heimsieg gegen die Revier-Elf liegt gar fünf Jahre zurück.

Von dpa