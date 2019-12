«Diese Masse»: 3300 Datenträger in Missbrauchsfall gesichert

Zuvor hatte die « Rheinischen Post » darüber berichtet. «Wir haben mit einer Vielzahl an Daten gerechnet, aber diese Masse, die wir vorgefunden haben und immer noch vorfinden, hat uns überrascht», sagte der Kölner Kripochef Klaus-Stephan Becker der Zeitung.

In dem Fall, der in Bergisch Gladbach seinen Ausgangspunkt hatte, sollen etliche Männer ihre Kinder missbraucht und Bilder davon in riesigen Chat-Gruppen geteilt haben. Hunderte Polizisten arbeiten sich durch das Datenmaterial, unter dem sich massenhaft belastendes, kinderpornografisches Material befindet. Das ganze Verfahren hat gewaltige Dimensionen angenommen, die über Nordrhein-Westfalen hinaus reichen. «Trotz meiner 45 Dienstjahre kenne ich nichts Vergleichbares in Deutschland», sagte der Kölner Polizeipräsidenten Uwe Jacob der «Rheinischen Post».

Allein in Nordrhein-Westfalen sitzen sieben Verdächtige in Untersuchungshaft, außerdem gab es je eine Festnahme in Hessen und Rheinland-Pfalz.