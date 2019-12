Kölner Mehrfamilienhaus nach Feuer unbewohnbar

Köln (dpa/lnw) - In einem Kölner Mehrfamilienhaus ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, das Haus im Belgischen Viertel ist nun allerdings unbewohnbar, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Das Feuer war demnach im Treppenhaus des Gebäudes ausgebrochen. Eine Person wurde über die verrauchte Treppe aus dem Haus gerettet, fünf weitere flüchteten auf einen Balkon und wurden von dort aus über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht. Das Feuer selbst konnte dann nach Feuerwehrangaben recht schnell gelöscht werden. Insgesamt waren über 40 Einsatzkräfte vor Ort.

Von dpa