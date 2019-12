Alkoholisierte Frau beißt Polizisten

Gronau (dpa/lnw) - Eine alkoholisierte Frau hat in Gronau im Münsterland einen Polizisten gebissen. Die Beamten waren am Samstagabend zu Streitigkeiten gerufen worden, an denen die 55-Jährige beteiligt war, wie die Polizei berichtete. Während des Einsatzes habe die Frau aus Enschede in den Niederlanden plötzlich Anstalten gemacht, mit ihrem Auto loszufahren. Der Polizeibeamte zog daher den Autoschlüssel aus dem Zündschloss - und die Frau biss ihm in den Arm. Danach wurde sie in Gewahrsam genommen. Der Polizist wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Von dpa