Gisdol zu Fan-Träumen von Podolski: «Keine Kommentare»

Berlin (dpa) - Trainer Markus Gisdol lässt das Wunschdenken der Fans des 1. FC Köln über eine erneute Rückholaktion von Lukas Podolski unbewertet. «Zu aktuellen Personalplanungen gebe ich keine Kommentare ab», sagte Gisdol nach der 0:2-Niederlage der Rheinländer beim 1. FC Union Berlin am Sonntag auf eine entsprechende Frage. «Ich arbeite mit den Jungs, die da sind, da ist meine volle Konzentration drauf. Was wir dann im Winter machen, werden wir in aller Ruhe besprechen.»

Von dpa