Regnerisch und windig: wechselhaftes Wetter zum Wochenbeginn

Essen (dpa/lnw) - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich für die nächsten Tage auf wechselhaftes Wetter einstellen. Am Montag werde der Regen überwiegen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen. Die Schauer würden aber am Dienstag nachlassen. Dann sei es trocken und die Sonne komme ab und zu durch. Am Mittwoch fange das Regenwetter wieder an.

Von dpa