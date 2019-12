Fall Claudia Ruf erneut bei «Aktenzeichen XY... ungelöst»

Bonn (dpa/lnw) - Die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» widmet sich erneut dem Mord an der Schülerin Claudia Ruf. Am kommenden Mittwoch soll der Fall noch einmal bundesweit vorgestellt werden. Bereits 1997 hatte die Sendung über den Fall berichtet, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Bonn. Nachdem Profiler neue Ansätze bei dem ungeklärten Fall entdeckt hatten, waren die Ermittlungen wieder aufgenommen worden.

Von dpa