Übelriechende Flüssigkeit: Rathaus und Gericht geräumt

Am Montag wurde die Flüssigkeit jeweils in Aufzugkabinen verschüttet. Die Feuerwehr wurde am späten Vormittag zunächst von Mitarbeitern im Rathaus gerufen, 20 Minuten später dann von Mitarbeitern im Amtsgericht . Beide Gebäude wurden geräumt. Aus Sicherheitsgründen gingen die Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten in die Gebäude. «Der Geruch nach Buttersäure war aber schon im Eingangsbereich wahrnehmbar», sagte ein Feuerwehrsprecher. Möglicherweise handele es sich in beiden Fällen um den oder die gleichen Täter, sagte der Polizeisprecher.