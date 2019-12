Streit unter Fußballfans: Mann aus fahrendem Zug gedrückt

Dortmund (dpa/lnw) - Ein 28-Jähriger in Dortmund ist nach einem Streit unter Fußballfans in einer Regionalbahn so heftig gegen die Tür gedrückt worden, dass sich diese öffnete und er ins Gleisbett fiel. Dabei zog sich der Mann erhebliche Verletzungen zu, er kam ins Krankenhaus, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Drei Verdächtige (25, 26 und 41) wurden festgenommen. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend nach dem Fußball-Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund-Fortuna Düsseldorf.

Von dpa