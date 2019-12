DEL-Partie Köln - Nürnberg für den 28. Januar neu angesetzt

Köln (dpa) - Die wegen eines medizinischen Notfalls abgebrochene Eishockey-Partie der Kölner Haie gegen die Nürnberg Ice Tigers ist für den 28. Januar (19.30 Uhr) neu angesetzt worden. Das gaben die Kölner am Montag bekannt. «Nach dem ernsthaften medizinischen Zwischenfall auf der Tribüne am vergangenen Sonntag gelten unsere Gedanken dem Betroffenen und seiner Familie», hieß es in einer Stellungnahme des Clubs.

Von dpa