Streit um Zigarettenrauch an der Bahnsteigkante eskaliert

Dortmund (dpa/lnw) - Ein Streit um Zigarettenrauch ist am Hauptbahnhof Dortmund derart eskaliert, dass in einem Handgemenge eine Schwangere zu Boden ging und ein Unbeteiligter verletzt wurde. Auslöser des Streits soll eine betrunkene Frau (25) gewesen sein, die an der geöffneten Zugtür geraucht haben soll, wie die Polizei am Montag mitteilte. Begleiter einer Schwangeren an Bord des Zuges hatten gebeten, das Rauchen aus Rücksichtnahme einzustellen.

Von dpa