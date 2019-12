Bus ohne Fahrer rollt rückwärts eine Böschung hinab

Lichtenau (dpa/lnw) - Ein fahrerloser Bus ist in Lichtenau bei Paderborn plötzlich rückwärts eine Böschung heruntergerollt. Ein Passagier, der versucht hatte, die Bremse zu treten, wurde herumgeschleudert und leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte der Busfahrer den mit fünf Fahrgästen besetzten Gelenkbus am Montagmorgen an einer Steigung angehalten, weil die Elektronik einen Defekt anzeigte. Um den Fehler zu beheben, sei der Fahrer ausgestiegen.

Von dpa