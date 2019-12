Tödlicher Frontalzusammenstoß beim Überholen auf Landstraße

Beide Autos wurden in die Straßengräben geschleudert. Die Feuerwehr musste beide Fahrer aus den Wracks befreien. Der 63-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 25-Jährige kam schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme musste die Landstraße an der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen für mehrere Stunden voll gesperrt werden.