Trauerflor an Feuerwehrfahrzeugen im Kreis Paderborn

Paderborn (dpa) - Nach der tödlichen Attacke auf einen Passanten in Augsburg, der Berufsfeuerwehrmann war, fahren die Feuerwehren im Kreis Paderborn mit Trauerflor. «Wir alle trauern mit der Familie und den Kollegen und Kameraden der Feuerwehr Augsburg um einen Feuerwehrmann, der völlig unnötig und sinnlos sein Leben verlor», erklärte Kreisbrandmeister Elmar Keuter am Montag in einer Mitteilung.