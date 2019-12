Gegen Clankriminalität: «Siko Ruhr» ein «wichtiger Baustein»

Essen (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung setzt große Hoffnung in eine neue, behördenübergreifende Dienststelle zur Bekämpfung von Clankriminalität. «Sie wird ein ganz wichtiger Baustein in der Bekämpfung dieses Kriminalitätsphänomens», sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag bei der Vorstellung der Dienststelle in Essen. Die «Siko Ruhr» genannte «Sicherheitskooperation Ruhr zur Bekämpfung der Clankriminalität» soll Mitte nächsten Jahres ihre Arbeit aufnehmen.

Von dpa