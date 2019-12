Ministerium: Notruf-Ausfall hatte keine größen Auswirkungen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Störung des Notrufs 110 Ende November in Nordrhein-Westfalen hat laut Innenministerium zu keinen kritischen Situationen geführt. «Der Landesregierung sind keine Sachverhalte bekannt geworden, in denen Notfallsituationen aufgrund der Störung nicht rechtzeitig polizeilich bearbeitet werden konnten», erklärte das Ministerium in einem aktuellen Bericht an den Landtag. Die Ursache sei noch nicht abschließend geklärt.

Von dpa