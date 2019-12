Drei Jahre Haft für mutmaßliche IS-Terroristin gefordert

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Bundesanwaltschaft hat für eine mutmaßliche IS-Terroristin aus Bochum drei Jahre Haft beantragt. Die Tatvorwürfe hätten sich in vollem Umfang bestätigt, sagte der Vertreter der Bundesanwaltschaft am Dienstag im Prozess am Düsseldorfer Oberlandesgericht. «Sie hat als wehrhaftes Mitglied dem IS zur Verfügung gestanden.» Die 27-jährige Deutsche habe ein glaubhaftes Geständnis abgelegt.

Von dpa