21-Jähriger mit Beil attackiert: lebensgefährlich verletzt

Bochum (dpa/lnw) - Ein 21-Jähriger ist in einer Bochumer Wohnung mit einem Beil attackiert und lebensgefährlich verletzt worden. Ein 22 Jahre alter Tatverdächtiger sei nach dem Angriff in der Nacht zum Dienstag festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Er soll zuvor gewaltsam in die Wohnung, die dem Bruder des Opfers gehöre, eingedrungen und dann mit dem Beil auf den jungen Mann eingeschlagen haben.

Von dpa