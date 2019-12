Gebäude geräumt: Brief mit verdächtigem Pulver

Unna (dpa/lnw) - Ein Brief mit verdächtigem Pulver hat in Unna einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Das mehrstöckige Verlagsgebäude des «Hellweger Anzeigers» sei am Dienstag evakuiert worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Zeitung berichtete nach dem mehrstündigen Einsatz, es habe sich um Waschmittel gehandelt. Alle Mitarbeiter hatten das Gebäude verlassen müssen, es war weiträumig abgesperrt worden.