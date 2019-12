Wasserverbrauch in NRW gesunken: Große Anfrage zum Wasser

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der tägliche Pro-Kopf-Wasserverbrauch in Nordrhein-Westfalen ist in den vergangenen rund 30 Jahren um knapp 13 Prozent gesunken. Wurden 1987 noch 152,7 Liter Wasser pro Einwohner und Tag verbraucht, waren es 2016 noch 133,1 Liter - ein Rückgang um 19,6 Liter. Das ist eines der Ergebnisse der Antworten der Landesregierung auf eine Große Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion zur nachhaltigen Nutzung von Wasser in NRW. Der Umwelt-Sprecher der Grünen, Norwich Rüße, stellt die Große Anfrage heute in Düsseldorf vor. Für die Jahre 2017 und 2018 lagen demnach noch keine offiziellen Zahlen zum Wasserverbrauch vor.

Von dpa