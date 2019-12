Stiftung will Folgekosten des Steinkohlebergbaus senken

Essen (dpa) - Die Folgekosten des Ende 2018 ausgelaufenen deutschen Steinkohlebergbaus sollen in den kommenden Jahren sinken. «Wir werden in diesem Jahr knapp unter den angepeilten 300 Millionen Euro liegen, und unser Ziel ist es, die Kosten spürbar zu verringern», sagte der Chef der Essener RAG-Stiftung, Bernd Tönjes, der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung» (WAZ/Mittwoch). «Mittelfristig streben wir 250 Millionen Euro an. Später wollen wir sogar auch durch technische Optimierungen unter 200 Millionen Euro kommen.»