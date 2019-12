Regnerisch und in hohen Lagen teils glatt in NRW

Offenbach (dpa/lnw) - Schauer, Schnee oder Schneeregen - es wird immer wieder nass in den kommenden Tagen in Nordrhein-Westfalen. Die Temperaturen sind meist mild. Am Mittwoch werden dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach zufolge Werte bis zu acht Grad erreicht. Im höheren Bergland sei mit Temperaturen zwischen null und zwei Grad zu rechnen - dort könne es dann auch durch überfrierenden Regen, Schnee oder Schneeregen glatt werden.