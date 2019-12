Geisterfahrer wegen mehrfachen versuchten Mordes vor Gericht

Krefeld (dpa/lnw) - Weil er absichtlich als Geisterfahrer über eine Straße gerast sein soll, steht ein 26-Jähriger wegen mehrfachen versuchten Mordes in Krefeld vor Gericht. Er soll im vergangenen Juni versucht haben, Kollisionen mit entgegenkommenden Autos zu provozieren, um sich umzubringen, erklärte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch beim Prozessauftakt. Damit habe er den Tod unschuldiger Menschen in Kauf genommen.

Von dpa