Immer weniger Grundwasser in NRW bildet sich neu

Düsseldorf (dpa/lnw) - In allen Regionen Nordrhein-Westfalens bildet sich seit Jahren immer weniger Grundwasser neu. Das ist eines der Ergebnisse einer Großen Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion zur nachhaltigen Nutzung von Wasser in NRW. Seit 1988 zeige die sogenannte Neubildungsrate eine «ganz klar fallende Linie», sagte der Umwelt-Sprecher der Grünen, Norwich Rüße, am Mittwoch in Düsseldorf. Auch die Abstände zwischen den Ausnahme-Hitzejahren würden immer kürzer. Somit könnten sich die Grundwasserstände nicht immer vollständig bis zur nächsten Trockenphase erholen.

Von dpa