Mann lässt Tasche zurück und startet Bombenalarm: Freispruch

Duisburg (dpa/lnw) - Im Prozess um eine angebliche Bombenattrappe in einem Duisburger Einkaufszentrum ist der Angeklagte freigesprochen worden. Die Ermittler waren zunächst davon ausgegangen, dass der 56-Jährige mit einer vorsätzlich präparierten und unter einer Bank abgestellten Bombenattrappe einen Sprengstoffanschlag vortäuschen wollte. Das Amtsgericht Duisburg zeigte sich jedoch am Mittwoch in seinem Urteil überzeugt, dass der wohnungslose Mann keineswegs einen Anschlag simulieren wollte. In der Tasche waren unter anderem eine Spielekonsole und ein Zigarettenanzünder.

Von dpa