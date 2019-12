Köln (dpa) - Die Kölner Haie trauern um den Fan, der am vergangenen Sonntag während des Heimspiels der Deutschen Eishockey Liga gegen die Nürnberg Ice Tigers einen Herzinfarkt erlitten hatte. «Wir haben nach engem Austausch mit der Familie erfahren, dass der Herr leider noch in der Nacht zu Montag gestorben ist», bestätigte ein Vereinssprecher am Mittwoch.

Von dpa