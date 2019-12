Familie bei Feuer in Düsseldorf verletzt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Beim Brand einer Dachgeschosswohnung ist in Düsseldorf eine Familie mit einem Kleinkind verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach der Brand am Mittwochabend im Stadtteil Flingern aus. Sanitäter versorgten die dreiköpfige Familie und brachten sie ins Krankenhaus. Ein weiterer Bewohner des Hauses und ein Feuerwehrmann wurden ebenfalls verletzt und in einer Klinik behandelt. Die Löscharbeiten dauerten rund zwei Stunden. Der Schaden beträgt ungefähr 250 000 Euro. Warum es brannte, war noch unklar.