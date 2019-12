Mordfall Claudia Ruf: Mehrere Hinweise nach ZDF-Sendung

Bereits 1997 hatte die ZDF-Sendung über den Fall berichtet. Die damals elfjährige Claudia Ruf war im Jahr zuvor in ihrem Heimatort Hemmerden entführt, sexuell missbraucht und umgebracht worden. Ihre Leiche wurde 70 Kilometer entfernt auf einem Feldweg in Euskirchen bei Bonn gefunden. Die Suche nach dem Mörder war kürzlich wieder aufgerollt worden, weil Profiler neue Ansätze bei dem Fall entdeckt hatten. Die Akten zu dem Fall füllen laut Polizei 1000 Seiten und mehr als 2000 Spuren sind bereits abgearbeitet.Bei der ersten Phase eines Massen-Gentests in dem Mordfall fehlt nur noch von 13 Männern eine Speichelprobe. «Die haben wir noch immer nicht erreicht und hoffen, dass wir sie noch bekommen», sagte der Polizeisprecher am Donnerstag. 1010 von 1023 angeschriebenen Männern der ersten Phase haben somit bereits eine Speichelprobe abgegeben. 300 Proben seien bereits ausgewertet - «alle negativ».