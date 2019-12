Es seien Hinweise aufgetaucht, dass spätere Behördenleiter in der Zeit vor Mai 1945 in nationalsozialistische Unrechtshandlungen verstrickt gewesen seien, teilte das LKA NRW am Freitag mit.

Daraufhin habe man Historiker beauftragt, die ersten sechs Behördenleiter des LKA zu überprüfen. Das Gutachten werde vom Historiker Martin Hölzl vorgestellt. Das Landeskriminalamt war im Oktober 1946 gegründet worden.